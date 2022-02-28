"Дорогие друзья из ЕС, США, Канады и всех стран! Сегодня в руках российских террористов грязная атомная бомба – они захватили Чернобыльскую станцию в Украине. Если они ее активируют, ядерный апокалипсис мощностью в 500 Хиросим ждет весь мир!

Кривцов: Победа будет за нами, какой бы план не нарисовали у себя в голове маленький подонок и усатый петух

Помогите Украине остановить ядерное бедствие! Закройте небо! Распространяйте видео – это очень важно для безопасности. Все остальное сделает украинская армия", – написал Коноплянка в своем Instagram.

Добавим, что россияне продолжают безуспешное наступление на Украину, потому что наши воины достойно защищают свои земли.

Россия напала на Украину: Шева вышел на митинг в Лондоне, ФИФА наказывает оккупантов, но этого мало (LIVE)