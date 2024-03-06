Колишній наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер розповів, чому йому не вдалося домогтися успіху з Кріштіану Роналду після повернення португальця в клуб.

"Нам сказали, що можна повернути Кріштіану. Клуб запитав мене, чи хочу я цього. Я дав зелене світло. Важливим мотивом для підписання контракту з Роналду була його величезна пристрасть, але вона також призвела і до ускладнень.

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Після прибуття до клубу він сказав, що я маю ставити його в стартовий склад на три перші матчі, а потім, якщо необхідно, зможу залишити його в запасі на четверту гру. Коли я так і вчинив, він виявився незадоволений. Ось наскільки він пристрасний.

У мене з ним не було жодних проблем, коли справа стосувалася атакувальної фази. Але в оборонній фазі нам довелося використовувати деяких гравців у ролі, відмінній від тієї, до якої ці гравці звикли. До приходу Роналду ми були однією з найкращих команд у питанні пресингу, але після цього подібне стало неможливим", – цитує Сульшера Stick to Football.

Сульшер тренував МЮ з березня 2019 року по листопад 2021 року.

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