Бывший наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер рассказал, почему ему не удалось добиться успеха с Криштиану Роналду после возвращения португальца в клуб.

"Нам сказали, что можно вернуть Криштиану. Клуб спросил меня, хочу ли я этого. Я дал зелёный свет. Важным мотивом для подписания контракта с Роналду была его огромная страсть, но она также привела и к осложнениям.

Роналду показал чудеса дриблинга – видео "финта года" от Криштиану

По прибытии в клуб он сказал, что я должен ставить его в стартовый состав на три первых матча, а затем, если необходимо, смогу оставить его в запасе на четвёртую игру. Когда я так и поступил, он оказался недоволен. Вот насколько он страстный.

У меня с ним не было никаких проблем, когда дело касалось атакующей фазы. Но в оборонительной фазе нам пришлось использовать некоторых игроков в роли, отличной от той, к которой эти игроки привыкли. До прихода Роналду мы были одной из самых прессингующих команд, но после этого подобное стало невозможным", – цитирует Сульшера Stick to Football.

Сульшер тренировал МЮ с марта 2019 года по ноябрь 2021 года.

Роналду не забил с 6 метров и убегал от "Месси" – Аль-Наср проиграл экс-команде Реброва в 1/4 финала азиатской ЛЧ