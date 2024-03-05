У Азійській Лізі чемпіонів команда португальця програла з мінімальним рахунком 0:1 Аль-Айну. Кріштіану намагався вплинути на хід зустрічі, утім, старання нападника були марними.

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У другому таймі Роналду спробував обіграти своїх суперників завдяки дриблінгу. Португалець у притаманній його манері зробив кілька обманних рухів, а потім намагався розвернутися з м'ячем. Однак такий фінт Кріштіану не вдався.

Нагадаємо, що матч-відповідь між Аль-Насром та Аль-Айном відбудеться 11 березня.

Роналду не забив з 6 метрів і тікав від "Мессі" – Аль-Наср програв екс-команді Реброва у 1/4 фіналу азійської ЛЧ