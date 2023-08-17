"Як я дізнався пізніше, після Євро-2004 власник Динамо Ігор Суркіс хвалився тренеру збірної України Олегу Блохіну, що Верпаковскісом цікавиться лондонський Арсенал. "Каноніри" були готові заплатити 10 мільйонів євро.

Гармаш тренується з провальним легіонером в Динамо U-19 – обидва не входять у плани Луческу

Тоді Суркіс звик до великих трансферів і сказав: "Я за такі гроші нікуди Верпаковскіса не відпущу. Він коштує більше". Не знаю, наскільки це правда, але я впевнений, що після такого вдалого Євро в складі збірної Латвії та відмінного півріччя в складі Динамо у мене точно були пропозиції. На які суми? Я цього ніколи не дізнаюся", – цитує Верпаковскіса Динамомания з посиланням на латвійську програму Aizmugure.

Нагадаємо, що латвієць виступав за Динамо з січня 2004-го по липень 2009-го, але з 2007 року Маріса постійно відправляли в оренду. Загалом, Верпаковскіс провів 74 матчі за киян, в яких відзначився 20 голами та 2 асистами.

Меч Арея над Динамо: провал легенди АПЛ підштовхнув зіркову когорту проти Луческу – іспанські легіонери, німецька якість