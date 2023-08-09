Український ляпас

Аріс заснований у 1914 році. Упродовж своєї 109-річної історії "жовто-чорні" здобули три титули чемпіона Греції (1928, 1932 і 1946), а також національний Кубок (1970). Попри доволі скромну титулатуру, клуб користується популярністю серед грецьких уболівальників, протиставляючи себе усім топам Еллади – Олімпіакосу, Панатінаїкосу, АЕКу і, звісно ж, куди більш успішним сусідам із ПАОКа.

Виступи Аріса упродовж останніх 28 років нагадують американські гірки. Наші суперники двічі (у 1997 і 2005 роках) вилітали з елітного дивізіону, проте щоразу поверталися. У 2000-х Аріс чотири рази грав у фіналі Кубка Греції – щоразу невдало. Паралельно "жовто-чорні" виступали у єврокубках: з 1964 по 2023-й провели понад 70 міжнародних матчів. З українцями, як не дивно, жереб їх не зводив аж до 2020-го. Тоді, у 2-му кваліфікаційному раунді ЛЄ, який складався з одного матчу, елліни сенсаційно поступилися на власному полі по-спортивному нахабному Колосу – 1:2. За команду Костишина забивали Новак та Антюх.

У наступних двох євросезонах після українського ляпаса Аріс так само швидко вилітав від Астани та Маккабі Тель-Авів. А ось найуспішнім для греків залишається розіграш 2010/11. У двох кваліфікаційних раундах ЛЄ Аріс здолав польську Ягеллонію (2:2, 2:1) та Аустрію (1:0, 1:1). А опинившись у групі з Атлетіко, Байєром та Русенборгом, не розгубився. Мадридців били двічі – 1:0, 3:2. Ще чотири очки відібрали у норвежців та німців. Лише в 1/16 фіналу "Бога війни" приборкав Ман Сіті – 0:0, 0:3.

З грецькою командою тоді працював легендарний Ектор Купер, творець незабутніх Мальорки та Валенсії кінця 90-х. Це не єдиний топовий менеджер в історії Аріса. У 2001-му сюди приїхав олімпійський чемпіон Анрі Мішель, екс-наставник збірної Франції 80-х. Затримався, щоправда, ненадовго.

А гравці?! Саме Аріс виховав для Греції Ангелоса Харістеаса – автора чемпіонського голу еллінів у фіналі Євро-2004. У 2009-му до Салонік завітав уругвайський пілігрим Себастьян Абреу. А скандальний мексиканець Нері Кастільйо зализував тут рани після фіаско у Шахтарі та Дніпрі.

Амфітеатр

Домашній колізей Аріса має назву Клеантіс Вікелідіс – на честь форварда команди 1930-40-х. Унікальний персонаж! Він мав вісьмох рідних братів та сестер. П'ятеро з них також виступали за Аріс. Причому двоє складали Клеантісу компанію не лише у клубі, а й у національній збірній.

Інша назва салонікської арени – Хірілау. Місткість – трохи більше 23 тисяч глядачів. У 2004-му, коли Еллада приймала Олімпійські ігри, стадіон Аріса виконував функцію тренувальної бази.

Мури цієї фортеці нерозривно пов’язані з ультрас – її найпершими оборонцями. Вважається, що Аріс – п’ятий за популярністю клуб у Греції. За нього топлять, в основному, на півночі країни. Локомотивом фан-руху "жовто-чорних" виступає фірма Super 3. Ці хлопці сповідують ліву ідеологію, товаришують із окремими фанатськими групами Сент-Етьєна та Борусії Дортмунд і залюбки беруть участь у "третіх таймах". Як я вже писав, серед опонентів Аріса – три столичні гранди, але найбільше збудження у траблмейкерів Super 3 викликає дербі із ПАОКом.

Під час матчів "жовто-чорні" випалюють річну норму піротехніки по всьому периметру рідного стадіону, а також не змовкають ні на мить. Можна не сумніватися: київському Динамо тут влаштують гарячий прийом. Тим паче, на фоні історії із вбивством уболівальника афінського АЕКа.

Команда

Яким є сьогоднішній Аріс? Це п’ятий клуб Греції за підсумками чемпіонату 2022/23. Причому шанси на титул або принаймні на топ-трійку були втрачені задовго до фінішу. Рік тому в Салоніки запросили знаменитого Алана Пардью. Британський менеджер, після 20 років доволі успішної роботи з англійськими клубами, поїхав на континент, де його спіткала невдача. Співпраця з нідерландським Ден Гааг і софійським ЦСКА виявилася короткотривалою. Не затримався Пардью і в Арісі. Контракт, який підписали на один сезон, передчасно розірвали ще в лютому цього року – за взаємною згодою сторін.

Команду підхопив 52-річний Апостолос Терзіс (на фото). Про цього фахівця відомо зовсім небагато. З кар’єрою футболіста у нього не склалося від слова "взагалі". Попередні п’ять років він працював у штабі головних тренерів Аріса – і ось тепер отримав свій шанс.

Новий сезон грецької Суперліги стартує 18 серпня, тож наразі уявлення про силу "Бога війни" можемо скласти за двома поєдинками у другому раунді кваліфікації ЛК проти Арарата-Вірменії. У вірменській столиці – нічия 1:1. Господарі дуже швидко, на 11-ій хвилині, підловили оборону греків на помилці. Аріс не менш оперативно, за 9 хвилин, відповів голом у схожому стилі. Долю путівки вирішували у Салоніках, де майбутній суперник Динамо спромігся лише на один м’яч за 10 хвилин до закінчення основного часу. В Арарата також було кілька хороших нагод на власний успіх. Словом, атака Аріса не вражає, а оборона – не безгрішна (як і в киян, зрештою).

При цьому склад команди – не якісь там ноунейми. Бачимо тут багато відомих облич. Насамперед – Рональда Маттаріту, костариканського захисника, який зіграв у минулому сезоні 9 матчів за СК Дніпро-1, а з Україною попрощався червоною карткою в епічному травневому побоїщі із Шахтарем. Освоюється у новій команді хорват Невен Джурасек, який не злякався виступів в УПЛ епохи повномасштабної війни, але зараз підмахнув у Салоніках 2-річний контракт.

Взагалі, в Арісі відчувається піренейський акцент. Помічником Терзіса працює Альберт Пуч – колишній керівник барселонської Ла Масії. Ворота вже шостий сезон поспіль захищає Хуліан, який перейшов сюди з краківської Вісли, а раніше трохи пізнав смаку Ла Ліги у складі Альмерії. Кіперу довірили капітанську пов’язку – зайве свідчення того, що свою роботу у Салоніках він виконує відмінно. В атаці Аріса крові нам поп’є Лорен Морон – відомий екс-форвард Бетіса. Щоправда, у попередніх трьох сезонах він майже не забивав і навіть докотився до Сегунди (Лас Пальмас).

А є ж іще Ману Гарсія – обдарований атакувальний хав, найкоштовніша перлина грецького клубу (3,5 млн євро за оцінкою Transfermarkt). Він пройшов університети Ман Сіті, виступав за юнацькі збірні і навіть має в активі один поєдинок за національну команду Іспанії. Зараз Гарсія оговтується від розриву хрестоподібних зв’язок, тож проти Динамо не зіграє.

Зате Аріс буквально в останній момент підписав Мартіна Монтою, вікового оборонця з досвідом виступів за Барсу, міланський Інтер, Валенсію, Бетіс та Брайтон. Латиноамериканською пристрастю дихає Луїс Пальма – вінгер збірної Гондурасу (може зіграти й центрфорварда) став найрезультативнішим гравцем Аріса минулого сезону (11 голів + 5 асистів). Є два аргентинські новачки – оборонець Франко Феррарі та мініатюрний вінгер Хонатан Мендес. При стандартах не варто забувати про підключення бразильського центрбека Фабіано – саме він вліпив переможного м’яча Арарату і вивів свою команду на Динамо.

Список буде неповним без згадки про двох важливих виконавців середньої лінії – 32-річну екс-зірку Герти та Фрайбурга Владіміра Даріду (понад 70 матчів за збірну Чехії) та 32-річного німця Лукаса Руппа (екс Норвіча, Хоффенхайма, Штутгарта, БМ). Як бачимо, на провідних ролях в Арісі – зовсім не аборигени. А склад грецької команди – значно старший за середнім віком (28,1 рік проти 24,5 у Динамо). Натомість загальна трансферна вартість колективу з Еллади (26,58 млн євро) суттєво поступається киянам (65,5 млн євро).

Але все це – умовності. Команда Луческу на тлі проваленого по всіх фронтах попереднього сезону і жахливої гри в захисті проти Оболоні не виглядає очевидним фаворитом цього протистояння. Драматизму додає той факт, що права на помилку не має жоден із суперників. Невдача означатиме прощання з єврокубками аж до наступного року.

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