"Как я узнал позже, после Евро-2004 владелец Динамо Игорь Суркис хвастался тренеру сборной Украины Олегу Блохину, что Верпаковскисом интересуется лондонский Арсенал. "Канониры" были готовы заплатить 10 миллионов евро.

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Тогда Суркис привык к большим трансферам и сказал: "Я за такие деньги никуда Верпаковскиса не отпущу. Он стоит больше". Не знаю, насколько это правда, но я уверен, что после такого удачного Евро в составе сборной Латвии и отличного полугодия в составе Динамо у меня точно были предложения. На какие суммы? Я этого никогда не узнаю", – цитирует Верпаковскиса Динамомания со ссылкой на латвийскую программу Aizmugure.

Напомним, что латвиец выступал за Динамо с января 2004-го по июль 2009-го, но с 2007 года Мариса постоянно отправляли в аренду. В общем, Верпаковскис провел 74 матча за киевлян, в которых отметился 20 голами и 2 ассистами.

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