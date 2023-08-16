Сідклей, який більшу частину своєї кар'єри в Динамо провів по орендах, повернувся у київський клуб.

Бразильський захисник Динамо Сідклей тренується разом з Денисом Гармашем в команді U-19, повідомляє Динамоманія.

Гармаш отримав пропозицію з Європи – раніше його відлучили від основи Динамо

Гравці виявились непотрібними Мірчі Луческу (Гармаша ще раніше відлучили від основи) та підтримують форму з молодіжним складом. Обом футболістам шукають нові клуби.

Нагадаємо, 30-річний бразилець перейшов у Динамо з Атлетіко Паранаенсе у липні 2018 року за 5 млн євро. Загалом відіграв за "біло-синіх" 33 поєдинки, в яких відзначився3 голами та 3 асистами. Виступав в орендах за Корінтіанс, ПАОК, Куябу та ЦСКА 1948. Його контракт з Динамо чинний до 31 грудня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 1,5 млн євро.

33-річний Гармаш, контракт якого з Динамо чинний до 30 червня 2025 року, не потрапив до заявки "біло-синіх" на УПЛ. Transfermarkt править за нього 1,2 млн євро.

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