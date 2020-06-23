"Я відразу сказав арбітру :"Можеш не дивитися – пенальті не було": Вербіч – про дивні рішення Бойка

Хавбек Динамо Беньямін Вербіч поскаржився на роботу головного арбітра матчу 27 туру УПЛ проти Колоса.

"У тому моменті Кендзьора подавав з флангу, я хотів обігнати захисника, але він закрив мене. Думаю, у тому епізоді фол був, скоріше, з мого боку, і вже точно ні про який пенальті не могло бути й мови. Не знаю, що вони там дивилися. Я відразу сказав арбітру: "Можеш не дивитися – там нічого не було", але він відповів: "Почекай, я подивлюся VAR".

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Взагалі, цей суддя такими зупинками три або чотири рази збивав темп гри у той час, коли нам потрібно було забивати. Та й взагалі, була дуже дивна гра: чотири хвилини пограли – пауза, і так кілька разів. Дуже важко грати у таких умовах. Але ми самі винні, що не показали вчора кращої гри. Суддя не може ні щось зіпсувати, ні допомогти – ми усе маємо робити самі. Думаю, попереду треба було грати краще.

Момент із пенальті на Де Пені? Зараз кожен контакт – це штрафний удар, тож, може, пенальті і був. Я той епізод чітко не бачив, потрібно подивитися відеоповтор", – цитує Вербіча офіційний сайт Динамо.

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