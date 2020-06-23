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"Я відразу сказав арбітру :"Можеш не дивитися – пенальті не було": Вербіч – про дивні рішення Бойка

23:00 - Читать на русском
"Я відразу сказав арбітру :"Можеш не дивитися – пенальті не було": Вербіч – про дивні рішення Бойка
Беньямін Вербіч / Сайт Динамо

Хавбек Динамо Беньямін Вербіч поскаржився на роботу головного арбітра матчу 27 туру УПЛ проти Колоса.

64’ Віктор Циганков
87’ Карлос Де Пена
 
Кирило Петров 64’
Арні Вільх'яльмссон 69’
64’ Кирило Петров
64’ Віктор Циганков
69’ Арні Вільх'яльмссон
87’ Карлос Де Пена

"У тому моменті Кендзьора подавав з флангу, я хотів обігнати захисника, але він закрив мене. Думаю, у тому епізоді фол був, скоріше, з мого боку, і вже точно ні про який пенальті не могло бути й мови. Не знаю, що вони там дивилися. Я відразу сказав арбітру: "Можеш не дивитися – там нічого не було", але він відповів: "Почекай, я подивлюся VAR".

Динамо – Колос: Бойко припустився двох помилок, ситуацію врятував VAR

Взагалі, цей суддя такими зупинками три або чотири рази збивав темп гри у той час, коли нам потрібно було забивати. Та й взагалі, була дуже дивна гра: чотири хвилини пограли – пауза, і так кілька разів. Дуже важко грати у таких умовах. Але ми самі винні, що не показали вчора кращої гри. Суддя не може ні щось зіпсувати, ні допомогти – ми усе маємо робити самі. Думаю, попереду треба було грати краще.

Момент із пенальті на Де Пені? Зараз кожен контакт – це штрафний удар, тож, може, пенальті і був. Я той епізод чітко не бачив, потрібно подивитися відеоповтор", – цитує Вербіча офіційний сайт Динамо.

"Таких пенальті ставити не можна": Динамо не має вибору, або Чому команда, яка атакує, падатиме у штрафному з криками

blog_ava
"Таких пенальті ставити не можна": Динамо не має вибору, або Чому команда, яка атакує, падатиме у штрафному з криками
13:30
20866
Теги
Динамо Динамо Арбітри Беньямін Беньямін Вербіч Сергій Сергій Бойко Динамо - Колос
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