"Я сразу сказал арбитру:" Можешь не смотреть – пенальти не было ": Вербич – о странных решениях Бойко

Хавбек Динамо Беньямин Вербич пожаловался на работу главного арбитра матча 27 тура УПЛ против Колоса.

"В том моменте Кендзера подавал с фланга, я хотел обогнать защитника, но он закрыл меня. Думаю, в том эпизоде фол был, скорее, с моей стороны, и уж точно ни о каком пенальти не могло быть и речи. Не знаю, что они там смотрели. я сразу сказал арбитру: "Можешь не смотреть – там ничего не было", но он ответил: "Подожди, я посмотрю VAR".

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Вообще, этот судья остановками три или четыре раза сбивал темп игры в то время, когда нам нужно было забивать. Да и вообще, была очень странная игра: четыре минуты поиграли – пауза, и так несколько раз. Очень трудно играть в таких условиях. Но мы сами виноваты, что не показали вчера лучшей игры. Судья не может ни испортить, ни помочь – мы все должны делать сами. Думаю, впереди надо было играть лучше.

Момент с пенальти на Де Пене? Сейчас каждый контакт – это штрафной удар, поэтому, может, пенальти и был. Я тот эпизод четко не видел, нужно посмотреть видеоповтор", – цитирует Вербича официальный сайт Динамо.

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