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"Я сразу сказал арбитру:" Можешь не смотреть – пенальти не было ": Вербич – о странных решениях Бойко

23:00 - Читати українською
"Я сразу сказал арбитру:" Можешь не смотреть – пенальти не было ": Вербич – о странных решениях Бойко
Беньямин Вербич / Сайт Динамо

Хавбек Динамо Беньямин Вербич пожаловался на работу главного арбитра матча 27 тура УПЛ против Колоса.

64’ Виктор Цыганков
87’ Карлос Де Пена
 
Кирилл Петров 64’
Арни Вильхьяльмссон 69’
64’ Кирилл Петров
64’ Виктор Цыганков
69’ Арни Вильхьяльмссон
87’ Карлос Де Пена

"В том моменте Кендзера подавал с фланга, я хотел обогнать защитника, но он закрыл меня. Думаю, в том эпизоде фол был, скорее, с моей стороны, и уж точно ни о каком пенальти не могло быть и речи. Не знаю, что они там смотрели. я сразу сказал арбитру: "Можешь не смотреть – там ничего не было", но он ответил: "Подожди, я посмотрю VAR".

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Вообще, этот судья остановками три или четыре раза сбивал темп игры в то время, когда нам нужно было забивать. Да и вообще, была очень странная игра: четыре минуты поиграли – пауза, и так несколько раз. Очень трудно играть в таких условиях. Но мы сами виноваты, что не показали вчера лучшей игры. Судья не может ни испортить, ни помочь – мы все должны делать сами. Думаю, впереди надо было играть лучше.

Момент с пенальти на Де Пене? Сейчас каждый контакт – это штрафной удар, поэтому, может, пенальти и был. Я тот эпизод четко не видел, нужно посмотреть видеоповтор", – цитирует Вербича официальный сайт Динамо.

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