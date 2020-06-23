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Динамо – Колос: Бойко припустився двох помилок, ситуацію врятував VAR

20:42 - Читать на русском
Динамо – Колос: Бойко припустився двох помилок, ситуацію врятував VAR
Динамо – Колос / Сайт киян

Комітет арбітрів УАФ оцінив роботу Сергія Бойка в матчі 27 туру УПЛ Динамо – Колос (2:1).

64’ Віктор Циганков
87’ Карлос Де Пена
 
Кирило Петров 64’
Арні Вільх'яльмссон 69’
64’ Кирило Петров
64’ Віктор Циганков
69’ Арні Вільх'яльмссон
87’ Карлос Де Пена

Головний рефері зустрічі припустився двох помилок, але VAR їх виправив, йдеться в звіті на офіційному сайті комітету арбітрів УАФ.

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Перший момент – пенальті за зіткнення Гавриша й Вербіча. Причиною помилкового рішення Бойка була неправильно обрана позиція, але повтор допоміг арбітру розібратися, скасувати покарання і розцінити боротьбу як обопільну.

Другий момент – Єфремов проти Де Пени. Захисник Колоса навмисно потягнув суперника за футболку, тому тут потрібно було призначати пенальті. Бойко спочатку не звернув увагу на епізод, однак допомогло чергове втручання арбітра VAR Арановського – кияни все ж отримали право на "позначку".

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Теги
Сергій Сергій Бойко Арбітри Динамо - Колос Комітет арбітрів УАФ
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