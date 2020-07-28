"Я вибачаю тобі за те, що ти розбудив мене о пів на четверту ночі": Фергюсон привітав Клоппа зі званням тренера року

Легендарний екс-наставник Манчестер Юнайтед сер Алекс Фергюсон привітав Юргена Клоппа з перемогою у голосуванні на звання найкращого тренера сезону в АПЛ.

Як відомо, Клопп визнаний найкращим тренером Прем'єр-ліги у сезоні 2019/20. Під його керівництвом Ліверпуль став чемпіоном вперше за 30 років, випередивши Манчестер Сіті на 18 очок.

Клопп визнаний найкращим тренером АПЛ за версією колег

Цікаво, що приз названий іменем сера Алекса Фергюсона. Знаменитий екс-наставник МЮ вже відреагував на перемогу Клоппа.

"Юргене, неймовірна робота. Минуло 30 років з моменту останньої перемоги Ліверпуля в чемпіонаті. Неймовірно. Повністю заслужена нагорода. Рівень виступів твоєї команди був видатним. Ти пронизуєш собою весь клуб. Вважаю, що це був дивовижний виступ.

Я вибачаю тобі за те, що ти розбудив мене о пів на четверту ночі, щоб розповісти про перемогу в чемпіонаті Англії. Спасибі. Але в будь-якому випадку ти це заслужив, так тримати", – цитує Фергюсона Sky Sports.

Нагадаємо, що Юрген Клопп очолив Ліверпуль у жовтні 2015-го. Із "червоними" він також переміг у Лізі чемпіонів сезону 2018/19, здобув Суперкубок УЄФА-2019 та тріумфував у клубному ЧС-2019.

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