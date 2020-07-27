Клопп визнаний найкращим тренером АПЛ за версією колег

Німецький фахівець став лауреатом престижної нагороди. Про вручення трофею оголосив офіційний сайт Асоціації футбольних тренерів.

Хендерсон визнаний гравцем року в Англії

Клопп визнаний найкращим тренером сезону за версією колег. Під його керівництвом Ліверпуль вперше за 30 років здобув чемпіонський титул. Мерсисайдці набрали 99 очок в АПЛ, випередивши найближчого конкурента на 18 пунктів. Минулоріч трофей імені Фергюсона здобув Хосеп Гвардіола. Сам легендарний шотландець здобував нагороду рекордні 5 разів.

Нагадаємо, що Юрген Клопп очолив Ліверпуль у жовтні 2015-го. Із "червоними" він також переміг у Лізі чемпіонів сезону 2018/19, здобув Суперкубок УЄФА-2019 та тріумфував у клубному ЧС-2019.

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