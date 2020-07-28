"Я прощаю тебе то, что ты разбудил меня в половине четвертого ночи": Фергюсон поздравил Клоппа со званием тренера года

Легендарный экс-наставник Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон поздравил Юргена Клоппа с победой в голосовании на звание лучшего тренера сезона в АПЛ.

Как известно, Клопп признан лучшим тренером Премьер-лиги в сезоне 2019/20. Под его руководством Ливерпуль стал чемпионом впервые за 30 лет, опередив Манчестер Сити на 18 очков.

Клопп признан лучшим тренером АПЛ по версии коллег

Интересно, что приз назван именем сэра Алекса Фергюсона. Знаменитый экс-наставник МЮ уже отреагировал на победу Клоппа.

"Юрген, невероятная работа. Прошло 30 лет с момента последней победы Ливерпуля в чемпионате. Невероятно. Полностью заслуженная награда. Уровень выступлений твоей команды был выдающимся. Ты пронизываешь собой весь клуб. Считаю, что это было удивительное выступление.

Я прощаю тебя за то, что ты разбудил меня в половине четвертого ночи, чтобы рассказать о победе в чемпионате Англии. Спасибо. Но в любом случае ты это заслужил, так держать", – цитирует Фергюсона Sky Sports.

Напомним, что Юрген Клопп возглавил Ливерпуль в октябре 2015 года. С "красными" он также победил в Лиге чемпионов сезона 2018/19, завоевал Суперкубок УЕФА-2019 и триумфовал в клубном ЧМ-2019.

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