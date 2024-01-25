"Шановні колеги! Звертаюся з даним листом щодо позачергового Конгресу УАФ. Як мені стало відомо, Конгрес призначено на 25 січня 2024 року. До порядку денного УАФ внесено питання обрання президента УАФ, першого віце-президента, віце-президентів, членів виконкому тощо.

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Однак, наразі я не можу брати участь у засіданні Конгресу. Я штучно позбавлений можливості реалізовувати свої права, в тому числі як президент УАФ, що передбачено Статутом та чинним Законодавством України.

Принагідно нагадую, що я є президентом УАФ. І щиро вдячний кожному за підтримку та довіру, яку ви мені надали та надаєте на цій посаді. У зв'язку з тим, що не можу особисто звернутися до вас, прошу дотримуватися Статуту УАФ, УЄФА, ФІФА та Закону України, та діяти в інтересах українського футболу", – цитує лист Павелка Tribuna.

Нагадаємо, у 2022 році вже колишній президент УАФ отримав підозру щодо розкрадання коштів під час будівництва футбольних полів. Йому було обрано запобіжний захід – утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі майже 9,9 млн грн кожному. Застава була внесена. Влітку 2023-го суд змінив запобіжний захід – нині він перебуває у СІЗО.

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