"#стопцензура. Телеканалу Еспресо відмовили в акредитації на Конгрес УАФ, де відбудуться вибори нового президента Андрія Шевченка.

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Телеканалу, який постійно входить в топ відповідальних та прозорих медіа. Телеканалу, який є лідером за переглядами серед інформаційних телеканалів. Телеканалу, де є спеціалізована футбольна програма та випуски спортивних новин. Таких каналів в Україні залишилося обмаль!

Не за це ми на Майдані стояли! Ой не за це! Також не акредитували ще кілька ЗМІ, які могли ставити незручні питання", – повідомляє Instagram-сторінка програми "Футбольний формат".

Нагадаємо, канал Еспресо частково належить Івану Жеваго, сину почесного президента Ворскли Костянтина Жеваго. Напередодні полтавський клуб оголосив про вихід з Асоціації футболу Полтавщини, таким чином виступивши проти Андрія Шевченка, якого сьогодні мають обрати президентом УАФ.

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