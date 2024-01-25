"УАФ є громадським об'єднанням, де членство є добровільним. Кожен має право набувати членства або припиняти його виключно за власним бажанням. Отримуючи членство в регіональній асоціації, футбольний клуб отримує право виступу у змаганнях вищого дивізіону, а також набуває членства в УПЛ і зобов'язується дотримуватись статутів та регламентних норм УПЛ, УАФ, УЄФА та ФІФА. Таким чином, членство в місцевій асоціації є формальним і необхідним лише на момент проходження атестації.

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Тобто якби завтра була атестація на наступний сезон, то Ворскла б її не змогла пройти. Претендент на атестат має підтвердити членство в регіональній асоціації. Вихід Ворскли ніяк не вплине на команду у поточному сезоні УПЛ.

Але Ворскла мусить пред'явити довідку з регіональної асоціації в комітет атестації про своє членство. Якщо ж рішення про вихід із АФП спонтанне й про "тили" в клубі не потурбувалися, то можуть виникнути питання. Якщо раптом Ворскла на момент надання такої довідки не заручиться членством у якійсь із асоціацій, можуть бути проблеми. Згідно з регламентом, документи на отримання атестата участі в УПЛ в сезоні 2024/25 подаються до 31 березня поточного року. Тобто часу, щоб поновити чи набути нове членство, у клубу достатньо.

Враховуючи доволі розгалужену систему колективного членства в УАФ, не виключено, що Ворскла, припиняючи своє членство в Асоціації футболу Полтавщини, одночасно вирішила набути членства в іншій футбольній асоціації місцевого рівня, наприклад, в Асоціації футболу міста Полтава чи якійсь іншій районній асоціації", – сказав Скоропашкін у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, вже сьогодні, 25 січня, відбудеться Конгрес УАФ, на якому оберуть нового президента організації. Єдиним кандидатом є Андрій Шевченко. Андрій Павелко, який очолював Асоціацію з 2015 року, відсторонений судом від посади і перебуває в СІЗО.

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