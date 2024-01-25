"Уважаемые коллеги! Обращаюсь с данным письмом относительно внеочередного Конгресса УАФ. Как мне стало известно, Конгресс назначен на 25 января 2024 года. В повестку дня УАФ внесены вопросы избрания президента УАФ, первого вице-президента, вице-президентов, членов исполкома и т. д.

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Однако, пока я не могу участвовать в заседании Конгресса. Я искусственно лишен возможности реализовывать свои права, в том числе как президент УАФ, что предусмотрено Уставом и действующим Законодательством Украины.

Попутно напоминаю, что я являюсь президентом УАФ. И искренне благодарен каждому за поддержку и доверие, которое вы мне оказали и оказываете на этой должности. В связи с тем, что не могу лично обратиться к вам, прошу соблюдать Устав УАФ, УЕФА, ФИФА и Закон Украины, и действовать в интересах украинского футбола", – цитирует письмо Павелко Tribuna.

Напомним, в 2022 году уже бывший президент УАФ получил подозрение о хищении средств при строительстве футбольных полей. Ему была избрана мера пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере почти 9,9 млн грн каждому. Залог был внесен. Летом 2023-го суд изменил меру пресечения – сейчас он находится в СИЗО.

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