Бос Ювентуса Андреа Аньєллі не жалкує про 117 млн євро, які 3 роки тому були віддані Реалу за Кріштіану Роналду.

"За нас виступав найвеличніший гравець світу – це було честю і задоволенням.

К'єлліні: Для Ювентуса було б краще, якби Роналду покинув нас раніше

Якщо врахувати всі досягнення на полі, то ми повинні дякувати і аплодувати Кріштіану. Я шкодую лише про одне – півтора року з трьох він грав за нас перед порожніми трибунами", – наводить слова Аньєллі Football Italia.

Додамо, що Роналду провів за Ювентус 134 матчі та забив 101 гол. Влітку 36-річного португальця продали Манчестер Юнайтед за 15 млн євро з бонусами.

Роналду – шанс МЮ на миттєвий успіх, але камбек може нівелювати роботу Сульшера і стати проблемою для Погба