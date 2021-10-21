"Роналду пішов 28 серпня, для нас було б краще, якби він пішов раніше. Це було нескладно усвідомити, але це нас здивувало, і, на мій погляд, ми поплатилися очками в перших матчах.

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Якби він пішов 1 серпня, у нас би було більше часу, щоб краще підготуватися до початку чемпіонату.

Він досяг тієї точки, де Кріштіану знадобилося нове натхнення і та команда, яка буде грати на нього, тому що момент, коли він знаходить таку команду – ключовий. Це мене не здивувало, тому що це було видно протягом всієї його кар'єри і трьох років з нами", – цитує К'єлліні AS.

Нагадаємо, 36-річний Кріштіану влітку покинув Ювентус, підписавши контракт з Манчестер Юнайтед до літа 2023-го.

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