"Я сожалею только об одном": президент Ювентуса откровенно рассказал о годах сотрудничества с Роналду
13:57 - Читати українською
Босс Ювентуса Андреа Аньелли не сожалеет о 117 млн евро, которые 3 года назад были отданы Реалу за Криштиану Роналду.
"За нас выступал величайший игрок мира – это было честью и удовольствием.
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Если учесть все достижения на поле, то мы должны благодарить и аплодировать Криштиану. Я сожалею только об одном – полтора года из трех он играл за нас перед пустыми трибунами", – приводит слова Аньелли Football Italia.
Роналду провел за Ювентус 134 матча и забил 101 гол. Летом 36-летнего португальца продали Манчестер Юнайтед за 15 млн евро с бонусами.
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