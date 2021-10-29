Босс Ювентуса Андреа Аньелли не сожалеет о 117 млн евро, которые 3 года назад были отданы Реалу за Криштиану Роналду.

"За нас выступал величайший игрок мира – это было честью и удовольствием.

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Если учесть все достижения на поле, то мы должны благодарить и аплодировать Криштиану. Я сожалею только об одном – полтора года из трех он играл за нас перед пустыми трибунами", – приводит слова Аньелли Football Italia.

Роналду провел за Ювентус 134 матча и забил 101 гол. Летом 36-летнего португальца продали Манчестер Юнайтед за 15 млн евро с бонусами.

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