Універсал Арсенала та збірної України Олександр Зінченко розповів про позиції, на яких грав, та свого улюбленого гравця.

"Я сам був нападником, коли починав займатися футболом. Пізніше грав лівого вінгера, півзахисника, тепер лівого оборонця. Можливо, закінчу на позиції центрального захисника або воротаря.

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Але мені подобалося спостерігати за форвардами, це був Роналдінью, коли він був у Барселоні. Він був просто неймовірний. У кожного були свої кумири, у мене був Роналдінью. Я б сказав, що він найкращий гравець усіх часів.

Немає сумнівів, наскільки хороший футболіст Ліонель Мессі. У кожного є свої смаки та фаворити, але для мене найкращим був Роналдінью", – цитує Зінченка сайт Арсенала.

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