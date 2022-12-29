Дебют України у футболі відбувся 29 квітня 1992 року в Ужгороді, коли наша команда грала проти збірної Угорщини. Відтоді синьо-жовті кольори захищало чимало талановитих футболістів, але не усі з них змогли принести максимальну користь. Хто ж потрапив у символічну збірну всіх часів, дізнавайтесь у новому відео на YouTube-каналі Футбол 24.