Топ-11 гравців збірної України всіх часів: версія Футбол 24
17:27 - Читать на русском
Футбол 24 спробував виділити 11 найбільш знакових гравців головної команди країни з часу проведення першого офіційного матчу.
Дебют України у футболі відбувся 29 квітня 1992 року в Ужгороді, коли наша команда грала проти збірної Угорщини. Відтоді синьо-жовті кольори захищало чимало талановитих футболістів, але не усі з них змогли принести максимальну користь. Хто ж потрапив у символічну збірну всіх часів, дізнавайтесь у новому відео на YouTube-каналі Футбол 24.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter