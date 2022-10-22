"Я ніколи не досягну їхнього рівня": Бензема назвав двох своїх кумирів
Новоспечений володар "Золотого м'яча" Карім Бензема зізнався, хто надихає його до нових звершень.
"Я не перевершив Зізу та Роналдо. Ми різні. Це мої кумири. Я не можу робити на полі те, що вони робили, але вони допомагають спробувати показати щось подібне.
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Я ніколи не вийду на їхній рівень. Вони вигравали "Золотий м'яч", а я тільки зараз зробив це. Але вийти на їхній рівень складно. Зараз мій футбол – це гра в один дотик. Я знаю, що робитиму, коли отримую м'яч", – цитує Бензема офіційний сайт Реала.
Нагадаємо, Зідан захищав кольори Реала з 2001 по 2006 рр. "Золотий м'яч" отримав у 1998-му, виступаючи за Ювентус.
Роналдо перебував у складі "вершкових" з 2003 по 2008 рр. "Золотий м'яч" вигравав двічі – у 1997-му (Інтер) та 2002-му (Реал).
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