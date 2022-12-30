Универсал Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о позициях, на которых играл, и своем любимом игроке.

"Я сам был нападающим, когда начинал заниматься футболом. Позже играл левого вингера, полузащитника, теперь левого защитника. Возможно, закончу на позиции центрального защитника или вратаря.

"Я никогда не достигну их уровня": Бензема назвал двух своих кумиров

Но мне нравилось наблюдать за форвардами, это был Роналдиньо, когда он был в Барселоне. Он был просто невероятный. У каждого были свои кумиры, у меня был Роналдиньо. Я бы сказал, что он самый лучший игрок всех времен.

Нет сомнений, насколько хорош футболист Лионель Месси. У каждого есть свои вкусы и фавориты, но для меня лучшим был Роналдиньо", – цитирует Зинченко сайт Арсенала .