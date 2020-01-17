Груба помилка Луніна у відеоогляді матчу Альмерія – Ов'єдо – 2:0

Ов'єдо Андрія Луніна поступився Альмерії у 23 турі Сегунди. Дивіться відео голів та головних моментів гри на сайті "Футбол 24".

Перший тайм команда українця провела цілком гідно. Ов'єдо впевнено захищався і дозволив супернику завдати лише один удар в площину воріт, з яким легко впорався Лунін.

Лунін припустився епічного фейлу в дебютному матчі за Ов'єдо – команда українця поступилась одному з лідерів Сегунди

Подібний малюнок гри зберігся і в другій половині – Альмерія тисне, а гості сподіваються на контратаки і рідкісні стандарти. Втім, цього разу фавориту пощастило більше, не обійшлося без допомоги опонентів. Спочатку захисник "синіх" Аррібас привіз пенальті, який впевнено реалізував Дарвін Нуньєс. Через 11 хвилин Ов'єдо пропустив вдруге. На жаль, одним з антигероїв моменту став саме Лунін: українець вийшов далеко з воріт, дав неправильну вказівку партнеру, чим скористався той-таки Нуньєс – 2:0.