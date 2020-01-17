"Я разговариваю с ним, а он только смеется", – соучастник фейла Лунина нашел оправдание для украинца и уничтожил судью

Защитник Овьедо Алехандро Аррибас стал одним из главных антигероев матча 23 тура Сегунды против Альмерии (0:2).

"Игрок Альмерии сказал мне, что сам потерял равновесие. Я поднял ногу, однако не трогал его. Я этого не понимаю. Игра была под контролем, а рефери убил ее. Команда проделала хорошую работу, впрочем, вмешались внешние факторы.

Грубая ошибка Лунина в видеообзоре матча Альмерия – Овьедо – 2:0

Второй гол стал следствием нерешительности, однако судьбу встречи решил первый. Повторы говорят сами за себя. Команда не заслуживала поражения, но мы ничего не можем сделать, ситуация выскользнула из наших рук.

Я понимаю, что арбитры могут ошибаться с игроками, которые пытаются их обмануть. Но сегодня... Я разговариваю с ним, а он только смеется... Это огорчает. Кажется, никого не волнует, что мы боремся за жизнь", – цитирует Аррибаса La Vozde Asturias.

Напомним, 30-летний защитник был причастен к обоим голам Альмерии. Сначала он нарушил правила в собственной штрафной, а потом не согласовал действия с Андреем Луниным, позволив форварду соперников выйти на пустые ворота.

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