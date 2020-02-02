"Я роблю те, що я роблю", – Холанд скромно оцінив свої чергові бомбардирські подвиги

Нападник Борусії Д Ерлінг Холанд прокоментував свій дубль у ворота Уніон Берлін (5:0).

"Забити перед трибунами Сигнал Ідуна Парк – це просто фантастика. Фантастичне відчуття, якого я не відчував раніше.

Чергова феєрія Холанда у відеоогляді матчу Борусія Д – Уніон Берлін – 5:0

Мої одноклубники дуже хороші. Мені стає простіше. Я не думав про те, щоб забивати так багато голів, але зараз в моєму активі вже сім. Я насолоджуюся цим і просто намагаюся насолоджуватися життям і роблю те, що роблю. Багато ще чого попереду", – поділився Холанд в коментарі офіційному сайту Бундесліги.

До слова, дубль Холанда допоміг Борусії Д знищити Уніон Берлін (5:0) та піднятись на третю сходинку.

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