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"Я роблю те, що я роблю", – Холанд скромно оцінив свої чергові бомбардирські подвиги

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"Я роблю те, що я роблю", – Холанд скромно оцінив свої чергові бомбардирські подвиги
Ерлінг Холанд / Opta

Нападник Борусії Д Ерлінг Холанд прокоментував свій дубль у ворота Уніон Берлін (5:0).

13’ Джейдон Санчо
18’ Ерлінг Холанд
68’ Марко Ройс
70’ Аксель Вітсель
76’ Ерлінг Холанд
 
13’ Джейдон Санчо
18’ Ерлінг Холанд
68’ Марко Ройс
70’ Аксель Вітсель
76’ Ерлінг Холанд

"Забити перед трибунами Сигнал Ідуна Парк – це просто фантастика. Фантастичне відчуття, якого я не відчував раніше.

Чергова феєрія Холанда у відеоогляді матчу Борусія Д – Уніон Берлін – 5:0

Мої одноклубники дуже хороші. Мені стає простіше. Я не думав про те, щоб забивати так багато голів, але зараз в моєму активі вже сім. Я насолоджуюся цим і просто намагаюся насолоджуватися життям і роблю те, що роблю. Багато ще чого попереду", – поділився Холанд в коментарі офіційному сайту Бундесліги.

До слова, дубль Холанда допоміг Борусії Д знищити Уніон Берлін (5:0) та піднятись на третю сходинку.

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Теги
Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд Борусія Дортмунд - Уніон Берлін
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