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"Я делаю то, что я делаю", – Холанд скромно оценил свои очередные бомбардирские подвиги

00:13 25 Читати українською
"Я делаю то, что я делаю", – Холанд скромно оценил свои очередные бомбардирские подвиги
Эрлинг Холанд / Opta

Нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд прокомментировал свой дубль в ворота Унион Берлин (5:0).

13’ Джейдон Санчо
18’ Эрлинг Холанд
68’ Марко Ройс
70’ Аксель Витсель
76’ Эрлинг Холанд
 
13’ Джейдон Санчо
18’ Эрлинг Холанд
68’ Марко Ройс
70’ Аксель Витсель
76’ Эрлинг Холанд

"Забить перед трибунами Сигнал Идуна Парк – это просто фантастика. Фантастическое ощущение, которого я не испытывал раньше.

Очередная феерия Холанда в видеообзоре матча Боруссия Д – Унион Берлин – 5:0

Мои одноклубники очень хорошие. Мне становится проще. Я не думал о том, чтобы забиывть так много голов, но сейчас у меня в активе уже семь. Я наслаждаюсь этим и просто стараюсь наслаждаться жизнью и делаю то, что делаю. Много еще чего впереди", – поделился Холанд в комментарии официальному сайту Бундеслиги.

К слову, дубль Холанд помог Боруссии Д уничтожить Унион Берлин (5:0) и подняться на третью строчку.

РБ Лейпциг спас ничью с Боруссией М, Бавария возглавила таблицу, Холанд установил рекорд: 20 тур Бундеслиги, суббота

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Теги
Германия Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд Боруссия Дортмунд - Унион Берлин
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