"Я делаю то, что я делаю", – Холанд скромно оценил свои очередные бомбардирские подвиги

Нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд прокомментировал свой дубль в ворота Унион Берлин (5:0).

"Забить перед трибунами Сигнал Идуна Парк – это просто фантастика. Фантастическое ощущение, которого я не испытывал раньше.

Очередная феерия Холанда в видеообзоре матча Боруссия Д – Унион Берлин – 5:0

Мои одноклубники очень хорошие. Мне становится проще. Я не думал о том, чтобы забиывть так много голов, но сейчас у меня в активе уже семь. Я наслаждаюсь этим и просто стараюсь наслаждаться жизнью и делаю то, что делаю. Много еще чего впереди", – поделился Холанд в комментарии официальному сайту Бундеслиги.

К слову, дубль Холанд помог Боруссии Д уничтожить Унион Берлин (5:0) и подняться на третью строчку.

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