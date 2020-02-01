Холанд оформив дубль та встановив рекорд, Баварія очолила турнірну таблицю: 20 тур Бундесліги, субота

У суботу, 1 лютого, відбулися 6 поєдинків 20 туру чемпіонату Німеччини. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини, 20 тур

Аугсбург – Вердер – 2:1

Голи: Нідерлехнер, 67, Варгас, 82 – Єдвай, 23 (авт)

Борусія Д – Уніон Берлін – 5:0

Голи: Санчо, 13, Холанд, 18, 76, Ройс, 68 (пен), Вітсель, 70

Хоффенхайм – Байєр – 2:1

Голи: Крамаріч, 24, Сков, 65 – Діабі, 11

Вилучення: Демірбай, 90+3

Фортуна – Айнтрахт Франкфурт – 1:1

Голи: Айхан, 78 – Чандлер, 90+4

Майнц – Баварія – 1:3

Голи: Сен-Жюст, 45 – Левандовскі, 8, Павар, 14, Алькантара, 26

РБ Лейпциг – Борусія М – початок о 19:30

Вердер, який бореться за виживання, у виїзному поєдинку з Аугсбургом відкрив рахунок в середині першого тайму завдяки курйозному автоголу. Єдвай опинився не в тому місці після вибивання м'яча, а той по-зрадницьки влетів у ворота. Аугсбург відповів по перерві – на 67-й та 82-й хвилинах голи Нідерлехнера і Варгаса принесли баварцям перемогу та комфортне місце в середині таблиці.

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Борусія Д швидко відкрила рахунок у домашньому матчі з берлінським Уніоном. Санчо влучним ударом завершив прорив у штрафний майданчик – допоміг рикошет. За кілька хвилин Ерлінг Холанд, який вперше вийшов у старті, забив свій черговий гол за Борусію. Норвежець замкнув простріл Брандта з правого флангу. До слова, 19-річний Холанд забив 6 м'ячів за 77 зіграних хвилин, при цьому абсолютно кожен його удар по воротах став результативним. Такого в історії елітного німецького дивізіону не вдавалося ще нікому. Рекорд Бундесліги – неймовірний початок кар'єри в новому клубі!

У другому таймі Холанд заробив пенальті, який реалізував Марко Ройс. Тут же відзначився Аксель Вітсель, який завершив швидку контратаку підопічних Фавра. Крапку в матчі поставив все той же нестримний Холанд, "прошивши" голкіпера ударом з лівої. 5:0 – Дортмунд, принаймні, тимчасово обійшов Гладбах і піднявся у топ-3.

Хоффенхайм та Байєр обмінялися голами у першій половині тайму. На результативний удар Діабі, який класно розібрався із захисником та голкіпером, своїм забитим м'ячем відповів Крамаріч. У другому таймі Хоффе вийшов уперед – Сков розстріляв ворота "фармацевтів", завершивши контратаку господарів. Цей гол став останнім у матчі.

Аутсайдер Бундесліги Фортуна, яка нещодавно змінила головного тренера, вдома приймала Айнтрахт. Перша половина поєдинку завершилася без голів, а на старті другого тайму господарі, здавалося, відкрили рахунок. Ампома завершив швидку контратаку Фортуни та вивів свою команду вперед. Втім, гол було скасовано через офсайд. Зрештою, під завісу поєдинку дюссельдорфці все ж забили. Айхан виконав штрафний, а рикошет від стінки дезорієнтував голкіпера. Айнтрах відігрався вже у компенсований час – після розіграшу штрафного відзначився Чандлер.

Баварія вже на старті поєдинку проти Майнца забезпечила собі комфортну перевагу в рахунку. Лєвандовскі ударом головою замкнув розкішний навіс Павара, а Горецка виявився найспритнішим на добиванні. На 26-й хвилині Алькантара ударом в дальній кут забив третій м'яч, який поховав інтригу в поєдинку. Проте перед перервою Майнц один гол все ж відквитав – після розіграшу кутового відзначився Сен-Жюст. Допоміг невеличкий рикошет.

Другий тайм зустрічі голів не приніс. 1:3 – Баварія обійшла РБ Лейпциг та очолила турнірну таблицю, проте команда Нагельсманна свій матч проти Борусії М проведе ввечері.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ