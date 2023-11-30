Піке був присутній на іспанському бізнес-форумі, на якому були присутні багато діячів зі світу спорту. Жерар вкотре зайняв критичну позицію проти можливого створення Суперліги – пропозиції, яку відкинув УЄФА.

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"Суперліга – закритий чемпіонат, і я проти цього. Є багато команд, які залишилися б осторонь. Я маю на увазі Астон Віллу, Вест Хем, Бетіс, Севілью, Рому... Усі ці команди перестали б мати будь-яку цінність. І чемпіонати, в яких вони виступають, припинили б своє існування.

Так, великі клуби отримали б великі гроші, але в той самий час була б зруйнована важлива частина футболу, яку визначають команди другого ешелону. У них величезна фанатська база, і тому Суперліга в довгостроковій перспективі – утопія", – цитує Піке Pagine Romaniste.

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