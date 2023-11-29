Друга поспіль перемога "гірників" у чемпіонській лізі при поразці Порту від Барселони залишає українському клубу вміру реалістичні шанси на 1/8 фіналу найпрестижнішого турніру. Для цього потрібно "всього лише" здолати "драконів" у їхньому лігві через два тижні. Так чи інакше, завдання-мінімум виконане достроково – Ліга Європи, принаймні, у кишені Пушіча і Ко вже є.

Попри такий, здавалося б, суцільний позитив, знайшлися і критики.

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Під час поєдинку у Гамбурзі на Україну розпочався черговий масований наліт ворожих ірано-руснявих дронів. Журналіст та директор легендарної "Поплави" Олег Новіков усе ж встиг додивитися гру до фінального свистка.

Всюдисущий Ендрю Тодос (Zorya Londonsk) на власні очі бачив поєдинок і, зокрема, прокоментував пам'ятний промах у першому таймі. "Судаков повинен був краще пробити головою", – вважає футбольний мандрівник.

Автор Футбол 24 Сергій Тищенко залишився незадоволений побаченим.

Не переконали "гірники" і Єгора Чечеринду, журналіста, відомого роботою на 1+1 та ICTV.

На противагу – Олександр Сажко, оглядач Трибуни, задоволений абсолютно всім. Тут вам і респект команді, і реверанс клубному менеджменту "гірників", і навіть згадка про легендарного співкоментатора MEGOGO.

У коментарі прийшли відомі спікери – інтерв'юер Валерій Пригорницький та колишній прес-аташе Зорі Павло Козирєв, які висловились щодо підтримки Шахтаря за кордоном.

Наостанок – міні-історія від Данила Вереітіна (тг-канал "Рахунок на табло"), якому бажаємо швидкого одужання.

Шахтар переграв Антверпен і гарантував євровесну з надіями на плей-офф ЛЧ – ранній гол, два майже шедеври і супер-Різник