Пике присутствовал на испанском бизнес-форуме, на котором присутствовали многие деятели из мира спорта. Жерар в очередной раз занял критическую позицию против возможного создания Суперлиги – предложения, которое было отвергнуто УЕФА.

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"Суперлига - закрытый чемпионат, и я против этого. Есть много команд, которые остались бы в стороне. Я имею в виду Астон Виллу, Вест Хэм, Бетис, Севилью, Рому... Все эти команды перестали бы иметь какую-либо ценность. И чемпионаты, в которых они выступают, прекратили бы своё существование.

Да, большие клубы получили бы большие деньги, но в то же время была бы разрушена важная часть футбола, которую определяют команды второго эшелона. У них огромная фанатская база, и поэтому Суперлига в долгосрочной перспективе – утопия", – цитирует Пике Pagine Romaniste.

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