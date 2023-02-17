Нещодавно творці Суперліги оголосили про своїх наміри відродити турнір у новому форматі. Півзахисник Тоні Кроос в своєму подкасті Einfach mal Luppen несподівано підтримав проєкт.

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"Я думаю, що ми побачимо Суперлігу. Ідея змінилася і заслуговує на те, щоб її почули. Якщо уважно подивитись, ви побачите, що УЄФА аж ніяк не є добрим самаритянином для футбольних уболівальників, Ви також побачите, що Суперліга не має жодних намірів бути закритою, оскільки не буде постійних засновників. Це спортивне змагання, відкритий турнір, але ним керують клуби, а не УЄФА. Тому що ці клуби вважають, що їм для цього не потрібен УЄФА. Я думаю, що проєкт заслуговує хоча б на шанс.

Ми вже говорили про втрату пристрасті до футболу, я думаю, що Суперліга має можливість змінити цю ситуацію. Нам потрібно більше ентузіазму та емоцій, які ми зможемо побачити. Тому що зрештою, подивимося правді в очі, багато людей завжди кажуть: "Хто хоче бачити Реал Мадрид проти Манчестер Сіті щотижня?" Але ви втомилися знову і знову спостерігати за Федерером проти Надаля? Мені це не набридло. Це моя думка", – розповів півзахисник "вершкових".

Нагадаємо, що всі клуби АПЛ висловилися проти Суперліги. Президент Ла Ліги продовжує боротися проти створення турніру і неодноразово критикував саму ідею.

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