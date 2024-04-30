"Челсі потрібні хороші, досвідчені підписання, вони не можуть піти шляхом восьмирічних контрактів. Такі контракти погані з усіх боків – я не вважаю, що у них взагалі є сенс. Вони дійсно не є хорошими для молодих гравців.

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Коли ти у віці 21 чи 22 років отримуєш такі великі гроші і думаєш, що у тебе ще залишилось 8 років контракту, ти можеш думати: "Я багатий, я дійсно багатий". Для декого це є проблемою, це впливає на їхнє мислення. Яка у них мотивація?

До слова, АПЛ повернеться на телеекрани 2 травня матчем Челсі – Тоттенхем. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: успіх команди Михайла Мудрика оцінюють коефіцієнтом 2,2, а "шпор" – 2,87. Нічия – 4,24. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,3, а на відповідний тотал менше – за 3,4.

Деколи ти думаєш, що у тебе залишилось 2 чи 3 роки – тобі потрібно боротись за новий контракт. Кажу це, тому що я колись і сам підписав семирічний контракт, коли мені було 24. Але я був твердим, неначе скеля. Фергюсон позбувся б мене через 10 хвилин, забудьте про семирічний контракт. Він викинув би мене за двері, він мав контроль", – сказав Невілл в ефірі Sky Sports Premier League.

Нагадаємо, у нинішньому Челсі одразу 8 гравців мають контракти на 7 років або більше. Окрім Михайла Мудрика це також Енцо Фернандес, Ніколя Джексон, Мойсес Кайседо, Ноні Мадуеке, Бенуа Бадіашиль, Мало Гюсто та Коул Палмер.

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