"Яка у них мотивація?": легенда збірної Англії знищив Челсі за ведмежу послугу Мудрику і Ко
Колишній захисник Манчестер Юнайтед Гарі Невілл розкритикував лондонський клуб за підписання довготривалих контрактів з молодими гравцями, які втрачають мотивацію прогресувати.
"Челсі потрібні хороші, досвідчені підписання, вони не можуть піти шляхом восьмирічних контрактів. Такі контракти погані з усіх боків – я не вважаю, що у них взагалі є сенс. Вони дійсно не є хорошими для молодих гравців.
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Коли ти у віці 21 чи 22 років отримуєш такі великі гроші і думаєш, що у тебе ще залишилось 8 років контракту, ти можеш думати: "Я багатий, я дійсно багатий". Для декого це є проблемою, це впливає на їхнє мислення. Яка у них мотивація?
Деколи ти думаєш, що у тебе залишилось 2 чи 3 роки – тобі потрібно боротись за новий контракт. Кажу це, тому що я колись і сам підписав семирічний контракт, коли мені було 24. Але я був твердим, неначе скеля. Фергюсон позбувся б мене через 10 хвилин, забудьте про семирічний контракт. Він викинув би мене за двері, він мав контроль", – сказав Невілл в ефірі Sky Sports Premier League.
Нагадаємо, у нинішньому Челсі одразу 8 гравців мають контракти на 7 років або більше. Окрім Михайла Мудрика це також Енцо Фернандес, Ніколя Джексон, Мойсес Кайседо, Ноні Мадуеке, Бенуа Бадіашиль, Мало Гюсто та Коул Палмер.
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