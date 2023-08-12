"Привіт усім, я хочу першим повідомити вам, вболівальникам Тоттенхема, що сьогодні я покидаю клуб. Очевидно, що зараз мене переповнюює багато емоцій.

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Мені сумно залишати клуб, у якому я провів майже 20 років свого життя, від 11-річного хлопчика до 30-річного чоловіка. В Тоттенхемі в мене було дуже багато чудових моментів і особливих спогадів, які я буду пам’ятатиму завжди.

Це слова подяки всім моїм партнерам, які оточували мене протягом всіх цих років, всім тренерам та кожному працівнику клубу - від вантажника до кухаря. Кожен був залучений. У мене були особливі відносини з багатьма людьми.

І найбільша подяка вам, фанатам Тоттенхема. З того моменту, як я почав грати, я став одним з вас і віддав усе, що міг, щоб ви пишалися мною та намагався подарувати вам якомога більше особливих моментів та спогадів, які, сподіваюся, залишаться назавжди.

Я відчув, що настав час іти. Я не хотів йти посеред сезону на тлі чуток про невизначене майбутнє. Ви знаєте, що новому тренеру та гравцям важливо сконцентруватися, щоб повернути Тоттенхем на найвищі позиції та змагатися за трофеї.

Тож я бажаю удачі Енджі Постекоглу та всім хлопцям. Тепер я буду дивитися матчі з фанатської точки зору і дуже сподіваюся, що команда буде успішною.

Це звернення до всіх фанатів Тоттенхема зі всього світу, які підтримували мене та мою родину на цьому шляху. Ми запам’ятаємо це назавжди і ніколи не забудемо, про ті моменти, які ми пережили разом.Дякую вам. Я буду дивитися цей сезон. Удачі Тоттенхему та всьому клубу. Це не прощання – ніколи не знаєш, як складеться майбутнє, але це дякую. Скоро побачимось", – сказав Кейн в своєму Instagram.

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