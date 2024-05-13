"Ми можемо дивитися в очі фанатам. У понеділок (у матчі з Кристал Пелас) це точно було неможливо, але видно, що вболівальники нас підтримують, і сьогодні ми їм відплатили. Це має стати стандартом.

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Правильне ставлення до справи – ось із чого все починається. Ми повинні формувати його протягом тижня і в день гри бути готовими. Сьогодні так і було. Нам не вистачало семи гравців стартового складу, але ми дали бій одній із найкращих команд ліги.

Уся справа у виконанні. Коли в тебе немає правильного ставлення, коли ти не пресингуєш належним чином, супернику стає легко. У ситуації з голом півзахисник припускається невеликої помилки, і вона тягне за собою серйозні наслідки.

Для футболіста Манчестер Юнайтед кожен матч як фінал. Треба проявляти себе заради перемоги в кожному матчі. Треба це розуміти.

Фанати розуміють ситуацію. Коли у вас стільки травм, особливо в ключових зонах, ви не отримуєте того, на що заслуговуєте. Фанати нас підтримують, вони з нами.

Гравці теж люди. Раз на три місяці у команди може бути неправильне ставлення до справи, і в понеділок це проявилося. Але в цієї команди завжди міцний дух.

У нас проблеми, і проблеми коштують нам потрібних результатів. Але я не знаю, де ми маємо бути, коли в нас усі здорові. Коли всі гравці доступні, ти набираєш більше очок. Особливо це стосується оборони, ми даємо створювати багато моментів і пропускаємо багато голів. Минулого сезону ми лідирували за сухими матчами в АПЛ", – цитує Тен Хага Sky Sports.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед наразі перебуває на восьмому місці з 54 очками.

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