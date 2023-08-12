Харрі Кейн змінив Тоттенхем на Баварію. Футболіст буде виступати за команду Тухеля протягом 4 сезонів.

Мюнхенська Баварія офіційно оголосила про трансфер англійського форварда Харрі Кейна. Про це пише клубна прес-служба.

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За офіційними даними, форвард підписав контракт з клубом на чотири роки – до літа 2027. Кейн взяв 9 ігровий номер.

Зазначається, що в Мюнхені Кейн буде отримувати 25 мільйонів євро на рік. Тоттенхем заробив на продажі футболіста близько 100 мільйонів + бонуси.

До слова, минулий сезон для Кейна був найуспішнішим в особистому плані – 30 голів та 3 результативні передачі в 38 матчах АПЛ попри провальний сезон Тоттенхема (8 місце).

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