Трибуни стадіону Манчестер Юнайтед затопило – відео
23:27 - Читать на русском
Легендарний стадіон Манчестер Юнайтед Олд Траффорд постраждав через негоду.
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21’ Леандро Троссар
Манкуніанці програли у 37-му турі АПЛ програли Арсеналу (0:1). Зустріч команд проходила під дощем.
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У наслідок негоди трибуни легендарного Олд Траффорд опинилися затопленими. Через негоду з даху стадіону спадав справжній водоспад.
Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед перебуває наразі на восьмому місці з 54 балами.
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