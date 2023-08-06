Товариський матч 06 08 2023

Тоттенхем – Шахтар – 5:1 (1:1)

Голи: Кейн, 38 (пен.), 50, 55, 79, Скарлет, 90+4 – Келсі, 45

Тоттенхем: Вікаріо – Емерсон, Ромеро, Девіс, Удоджі – Сарр, Хьойберг – Кулусевскі, Меддісон (Ло Чельсо, 79), Сон (Соломон, 78) – Кейн (Скарлет, 80)

Шахтар: Пятов (Різник, 15) – Гочолейшвілі, Козік (Лемкін, 46), Матвієнко, Топалов (Педрінью, 60) – Криськів (Кастільйо, 76), Назарина (Траоре, 81), Бондаренко (Очеретько, 60) – Зубков (Кащук, 46), Сікан (В'юнник, 76), Келсі (Невертон, 76)

Матч, як і онлайн-трансляція Тоттенхем – Шахтар на "Футбол 24", стартував о 16:00. Спаринг має на меті зібрати кошти на фінансову підтримку, гуманітарну та медичну допомогу сім’ям по всій Україні. Господарі зі свого боку також зроблять додатковий внесок з продажу квитків. Інтриги цій зустрічі додавав трансфер Манора Соломона, який перебрався з донецького клубу до лав "шпор". Команди зустрічалися раніше у тріумфальному для українців Кубку УЄФА 2008/09. "Гірники" на шляху здобуття трофея пройшли тоді в 1/8 фіналу, зігравши внічию у Лондоні та здобувши перемогу вдома.

Тоттенхем – Шахтар: онлайн-трансляція матчу

Андрій Пятов у своєму прощальному матчі вже на 3 хвилині сам подарував суперникам момент, сам виправився. Невдало вибив 39-річний голкіпер на лівий край, де Емерсон накрив Сікана, миттєво віддавши вперед на Кулусевскі, який також без роздумів вивів Кейна на ударну позицію. Пятов потягнув, шведський вінгер не зміг добити влучно. Після кутового і виносу Бондаренка провалюється опорна зона, пострілу Сарра абсолютно ніхто не заважав – снаряд просвистів над воротами. Меддісон, якого малюють під нападниками, змістився у глибину і виконав діагональ ліворуч. Сон знайшов Кейна в центрі штрафного, другий сейв Пятова.

Сьогоднішній почесний капітан Шахтаря вже не вперше віддає чужому під пресингом, захисники страхують. Кейн зміщувався в центр поля, натомість Сон виступив у ролі приймача передачі, Меддісон і Кулусевскі також насичували зону штрафного, але відбилися українці. Сікан грає лівого вінгера, Келсі попереду чатує на закидання партнерів, Криськів під нападниками, Зубков розганяє атаки. Матвієнко класним пасом запускає в атаку ще й лівий фланг, Сікан заробив кутовий. Пятов прощається під оплески Тоттенхем Хотспур Стедіум і почесного коридору гравців та тренерів Шахтаря.

Символічно, що саме Дмитро Різник, а не Анатолій Трубін, замінив легенду воротарського цеху, якому Сергій Палкін та Даріо Срна вручили пам'ятну футболку з номером 482. Кутовий Сікана з лівого флангу до гостроти не призвів. А ось далі Зубков дуже гостро кинув за спини, Гочолейшвілі перевірив пильність Вікаріо. З другого разу пройшла стіночка Меддісона, якого не стримав таки Матвієнко, та Кулусевскі. Шведський вінгер пробив – перший сейв Різника, який дещо нагадав те, як Пятов потягнув удар Кейна.

Удоджі лівим краєм обігрався із Соном, Меддісоном і Кейном, а ось далі на простріл екс-фулбека Удінезе у воротарський ніхто не відгукнувся. Сарр по центру зіграв у стіночку з Хьойбергом і вальнув під поперечку - Різник, це було ефектно! Частенько панікує під щільним тиском зона, де діють Козік з Гочолейшвілі, зовсім не тримається м'яч у коротких володіннях Шахтаря. Іноді вже аж занадто намагаються завести снаряд у ворота гравці Тоттенхема, коли проситься удар. А ось і рідкісний спалах гостроти "гірників". Бондаренко вивіреним дальнім пасом кинув у прорив Сікана, а той відпустив м'яч.

Різник після навісу Кулусевскі скидає прямо на голову Сарру, однак 20-річний опорник збірної Сенегалу відверто не чекав такого і розгублено пробив повз із кількох метрів. Ромеро з центральної зони перевів ліворуч, Сон запустив Меддісона у штрафний, новачок Тоттенхема спіймав Козіка на протиході й заробив пенальті. Кейн без проблем переграв Різника з 11-метрової позначки. Кейн зробив формове зміщення углиб і віддав на лінію штрафного. Там Матвієнко відібрав у Кулусевскі, однак Меддісон тут же перехопив і рулеткою Зідана відіграв Миколу та Назарину, потім накрутив ще й Бондаренка. А ось далі екс-хавбек Лестера у падінні пробив повз ворота з натяком на другий пенальті.

Лише в районі 43 хвилини Шахтарю вдалося зачепитися за тривалий контроль. Почалося все з ривка Матвієнка, який не дав Кейну вийти сам на сам після пасу Сона. Зубков спробував розхитати праворуч і в центрі. Той же Микола почав гольову атаку, Криськів у підкаті продовжив ліворуч, а Сікан видав ідеальний підСІКАН на голову Келсі. Різник уже виходив далеко з воріт при білдапі наприкіціні перешої половини, а в компенсований час голкіпер Шахтаря вибіг майже в центр поля. Щоправда Дмитро вибив прямо в Кулусевскі. Добре, що снаряд полетів з недостатньою силою і захисники підчистили.



Якщо у Шахтаря за перші 45 хвилин загалом було 5 ударів, то у Тоттенхема одних лише стовідсоткових моментів стільки ж. У перерві дебютував захисник збірної Ізраїлю Став Лемкін, який замінив Едуарда Козіка. Однак краще не стало. Тоттенхем забив у дуже схожому на гол Келсі моменті. Кейн змістився розпасовувати за межі штрафного, Хьойберг перевів ліворуч, Меддісон подав ідеально на голову капітану. Ще через 5 хвилин Кейн оформив хет-трик. Хьойберг зіграв на перехопленні після виносу Різника, Кулусевскі з легкістю вивів Харрі сам на сам з голкіпером.

Кейн ще й в ролі асистенту дуже хоче себе спробувати. Спершу бомбардир господарів виводив Кулусевскі на удар, потім п'ятою пробив так, що ледь не дав шанс шведу замкнути дальню стійку. Зовсім сумно стало в нападі донеччан. Тоттенхем на куражі провходить хвилю за хвилею атак із завершенням. У Різника за 65 хвилин при 3 пропущених цілих 9 сейвів. Сон, Меддісон і Кулусевскі розривають постійними комбінаціями з Кейном і між собою. Флангові захисники Удоджі та Емерсон також роблять постійні набіги у штрафний Шахтаря. Неймовірний ураган пронісся захисними володіннями чемпіонів України.

Кейн таки оформлює покер. Екс-гравець Шахтаря Соломон зробив цей гол, тільки-но вийшовши на заміну. А допоміг розігнатку контру інший свіжий виконавець, Ло Чельсо. Харрі довелося лише добити після пострілу ізраїльтянина. А ось земляк Манора ледь не став автором розкішного асиста. Лемкін через пів поля перевів на В'юнника, проте Богдан пробив повз ворота. Невертон також міг ставати джокером після швидкої триходівки, замикаючи пас з правого флангу в центр штрафного - Вікаріо витягнув! На трибунах уже натякали, що потрібно свистіти, але суддя довів до останнього удару. Кулусевскі прийняв діагональ Хьойберга і знайшов на 11 метрах Скарлета, який замінив Кейна. Різник 12 разів рятував Шахтар, але у підсумку аж 5 голів пропустив.