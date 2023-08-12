"Привет всем, я хочу первым сообщить вам, болельщикам Тоттенхэма, что сегодня я покидаю клуб. Очевидно, сейчас меня переполняет много эмоций.

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Мне грустно покидать клуб, в котором я провел почти 20 лет своей жизни, от 11-летнего мальчика до 30-летнего мужчины. В Тоттенхэме у меня было очень много замечательных моментов и особых воспоминаний, которые я буду помнить всегда.

Это слова благодарности всем моим партнерам, окружавшим меня на протяжении всех этих лет, всем тренерам и каждому работнику клуба – от грузчика до повара. Каждый был привлечен. У меня были особые отношения со многими людьми.

И величайшая благодарность вам, фанатам Тоттенхэма. С того момента, как я начал играть, я стал одним из вас и отдал все, что мог, чтобы вы гордились мной и старались подарить вам как можно больше особых моментов и воспоминаний, которые, надеюсь, останутся навсегда.

Я почувствовал, что пора идти. Я не хотел идти посреди сезона на фоне слухов о неопределенном будущем. Вы знаете, что новому тренеру и игрокам важно сконцентрироваться, чтобы вернуть Тоттенхэм на самые высокие позиции и соревноваться за трофеи.

Так что я желаю удачи Энджи Постекоглу и всем ребятам. Теперь я буду смотреть матчи с фанатской точки зрения, и очень надеюсь, что команда будет успешной.

Это обращение ко всем фанатам Тоттенхэма со всего мира, которые поддерживали меня и мою семью на этом пути. Мы запомним это навсегда и никогда не забудем, о тех моментах, которые мы пережили вместе. Спасибо вам. Я буду смотреть в этот сезон. Удачи Тоттенхэму и всему клубу. Это не прощание – никогда не знаешь, как сложится будущее, но это спасибо. Скоро увидимся", – сказал Кейн в своем Instagram.

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