"Фаті – дуже важливий. По-перше, у нас є план, як його повернути на поле. Ми будемо давати йому ігрові хвилини. Наразі у нього все добре, він зіграє з Леванте максимум 15 хвилин. Цього плану треба дотримуватись. Сподіваюсь, все буде добре.

Ансу Фаті повернувся у заявку Барселони – талант не грав майже рік

Чи хвилює мене те, що з'являються в пресі інші імена? Я нічого не можу сказати про це, адже давно не читав пресу. Все, що нам треба – перемагати. Але я знаю про імена і чутки. Це все ж робота журналістів. Я не можу витрачати енергію на те, що не можу контролювати. Мені треба зосередитись на команді.

Як вплине на мене дискваліфікація? Хотілось би бути на тренерському містку, ще й у такий непростий час, коли треба об'єднатись. Нам потрібні три очки, адже це додасть спокою. Я б міг поскаржитись, але не буду. Я повинен це прийняти. Це складно, але варто зробити висновки і бути більш спокійним, думати про колектив", – цитує Кумана AS.

До слова, поєдинок проти Леванте відбудеться вже завтра, 26 вересня. За чутками, саме ця зустріч буде вирішальною для Рональда Кумана, якому пророкують відставку. Претендентами на місце нідерландця називають, зокрема, Хаві та Роберто Мартінеса.

"Трансфер Грізманна – відстій": Куман здивований "підступом" Суареса – Барселона ставить на двох гравців після Мессі