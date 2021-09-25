"Фати – очень важен. Во-первых, у нас есть план, как его вернуть на поле. Мы будем давать ему игровые минуты. Сейчас у него все хорошо, он сыграет с Леванте максимум 15 минут. Этого плана нужно придерживаться. Надеюсь, все будет хорошо.

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Волнует ли меня то, что появляются в прессе другие имена? Я ничего не могу сказать об этом, ведь давно не читал прессу. Все, что нам нужно – побеждать. Но я знаю об именах и слухах. Это все работа журналистов. Я не могу тратить энергию на то, что не могу контролировать. Мне надо сосредоточиться на команде.

Как повлияет на меня дисквалификация? Хотелось бы быть на тренерском мостике, еще и в такое непростое время, когда надо объединиться. Нам нужны три очка, ведь это добавит покоя. Я бы мог пожаловаться, но не буду. Я должен это принять. Это сложно, но стоит сделать выводы и быть более спокойным, думать о коллективе", – цитирует Кумана AS.

К слову, поединок против Леванте состоится уже завтра, 26 сентября. По слухам, именно эта встреча будет решающей для Рональда Кумана, которому прочат отставку. Претендентами на место нидерландца называют, в частности, Хави и Роберто Мартинеса.

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