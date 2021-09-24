Головний тренер Барселони Рональд Куман покараний за свою червону картку в матчі 6-го туру Ла Ліги.

Комітет з проведення змагань вирішив дискваліфікувати Кумана, який був вилучений у матчі проти Кадіса, повідомляє Cope.

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Таким чином, наставник буде відсутнім на лаві запасних на поєдинках з Леванте та Атлетіко. За інформацією Marca, Барселона та Куман покарані грошовими штрафами у розмірі 700 та 600 євро відповідно за поведінку Рональда, який висловив невдоволення роботою арбітра.

Нагадаємо, вже третій матч поспіль Барселона не може перемогти. 26 вересня каталонці зіграють вдома проти Леванте, цей матч і повинен визначити майбутнє Рональда Кумана на посаді головного тренера "блаугранас".

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