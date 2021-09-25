Тренерський штаб "синьо-гранатових" на чолі з Рональдом Куманом напередодні матчу Ла Ліги проти Леванте отримав справді хорошу новину.

У заявку на поєдинок 7-го туру Прімери тренери каталонців включили 20 гравців, повідомляє прес-служба клубу. У ній знайшлось місце для Ансу Фаті.

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18-річний вінгер "блаугранас" нарешті залікував травму меніска та повноцінно готувався з основною групою. Востаннє талант виходив на футбольне поле ще 7 листопада 2020 року у зустрічі проти Бетіса.

Барселона навіть записала окремий відеоролик із Фаті. У ньому Ансу повідомляє хорошу новину для фанатів: "Кулес, я повернувся".

До слова, поєдинок проти Леванте відбудеться вже завтра, 26 вересня. За чутками, саме ця зустріч буде вирішальною для Рональда Кумана, якому пророкують відставку.

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