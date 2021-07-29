Як відомо, нещодавно 35-річний Руні вляпався у черговий скандал, перебуваючи в нетверезому стані. Спершу його помітили в нічному клубі з кількома особами жіночої статі, а через деякий час у мережу потрапили кадри, на яких знаменитий форвард спить, сидячи на стільці в номері готелю, а поруч із ним фотографуються напівоголені дівчата.

Зауважимо, що це далеко не перший схожий інцидент з найкращим бомбардиром в історії збірної Англії, який разом зі своєю дружиною Колін виховує 4-х дітей. Після кількаденної мовчанки Руні таки прокоментував чергову свою витівку.

Руні травмував одного з лідерів Дербі Каунті на тренуванні – підопічний вибув на тривалий термін

"Я помилився і хочу перепросити за ці фотографії у своєї сім'ї та клубу. Я всього лише пішов з двома друзями на приватну вечірку. Дякую Дербі Каунті за надану можливість повернути цей клуб туди, де він повинен бути. Заради цього зроблю все, що в моїх силах. Не хочу більше повертатися до цієї історії. Натомість прагну дивитися вперед і чекати наступної гри", – цитує Руні Sky Sports.

До слова, поліція підтвердила, що не буде відкривати провадження після заяви про шантаж Руні, яку подали представниками футболіста після того, як інцидент набув розголосу. Правоохоронці не взяли до уваги аргументи, що світлини були зроблені без відома та згоди Вейна Руні.

Найдорожчий голкіпер в історії футболу розкрив інтимне з українським слідом: бунт проти тренера, жахи і тріумф в ЛЧ