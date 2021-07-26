Головний тренер Дербі Каунті Вейн Руні опинився на перших шпальтах газет не через спортивні досягнення.

У соцмережах з'явились кадри, на яких 35-річна легенда Манчестер Юнайтед відпочиває в клубі з невідомою жінкою, і опісля спить на стільці, а поруч з ним фотографуються напівоголені дівчата.

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Як повідомляє The Sun, сам Руні наполягає, що його підставили. Адвокати головного тренера Дербі Каунті вже подали скаргу в поліцію у зв'язку з скандальним епізодом, мовляв, фото були зроблені без відома та згоди Вейна.

До слова, Руні вже понад 10 років перебуває в шлюбі з Колін. Подружжя виховує чотирьох синів.

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