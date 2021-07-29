Как известно, недавно 35-летний Руни вляпался в очередной скандал, находясь в нетрезвом состоянии. Сначала его заметили в ночном клубе с несколькими лицами женского пола, а через некоторое время в сеть попали кадры, на которых знаменитый форвард спит, сидя на стуле в номере отеля, а рядом с ним фотографируются полуобнаженные девушки.

Заметим, что это далеко не первый подобный инцидент с лучшим бомбардиром в истории сборной Англии, который вместе со своей женой Колин воспитывает 4-х детей. После определенного молчания Руни таки прокомментировал очередную свою выходку.

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"Я ошибся и хочу извиниться за эти фотографии перед своей семьей и клубом. Я всего лишь пошел с двумя друзьями на частную вечеринку. Спасибо Дерби Каунти за предоставленную возможность вернуть этот клуб туда, где он должен быть. Ради этого сделаю все, что в моих силах. Не хочу больше возвращаться к этой истории. Предпочитаю смотреть вперед и ждать следующей игры", – цитирует Руни Sky Sports.

К слову, полиция подтвердила, что не будет открывать производство после заявления о шантаже Руни, которое подали представителями футболиста после того, как инцидент получил огласку. Правоохранители не приняли во внимание аргументы, что фотографии были сделаны без ведома и согласия Уэйна Руни.

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