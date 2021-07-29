Іспанський страж воріт ділиться з The Players Tribune своєю непростою історією. Від початків кар'єри в академії Атлетіка з Більбао і купівлі перших завеликих рукавичок до переходу в Челсі за рекордну суму в 2018 році та завоювання Ліги чемпіонів. За 2 роки від одного вирішального матчу з Манчестер Сіті до іншого. Від пекла у Кубку ліги, коли відмовився виконувати інструкцію головного тренера Челсі Мауріціо Саррі та сходити на заміну, до переможного фіналу головного єврокубка. Ось його щира розповідь.

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Кажуть, що фото коштує більше за тисячу слів, але це не завжди так

29 травня хтось сфотографував мене після перемоги у фіналі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті. І ця світлина коштувала набагато дорожче. Можливо, вона заслуговує навіть написання цілої книги. Принаймні для мене. Тоді я підняв трофей над головою, кричав від щастя і святкував разом з партнерами по команді. Це фото показує стільки всього. По-перше, що для нас, гравців, означає титул переможця Ліги чемпіонів. Ми погано почали сезон, але потім усе завершилося найкраще, як тільки можна собі уявити.

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По-друге, воно показало, наскільки близькі ми один одному. Тренерський штаб заслуговує найвищого визнання за те, що кожен футболіст почувається важливим (її величність ротація, сам Кепа грав небагато в останній сезон при Лемпарді, але почав стабільно отримувати шанси в Кубку і навіть чемпіонаті Англії після приходу Тухеля, який розширив кадрову обойму фактично до повного складу Челсі, – прим. "Футбол 24"). Це велика причина, чому ця перемога так багато значила для мене і чому я почуваюся тут, як вдома.

У футболі немає кращого почуття, ніж перемагати як команда. По-третє, це показує, наскільки велике значення особисто для мене має цей титул. То було неймовірне відчуття, яке насправді важко пояснити. Здіймаючи цей трофей, я згадав дуже багато моментів, що привели мене сюди: як тих щасливих, так і тих менш радісних. Це мої інтимні історії, якими практично ні з ким не ділився.

Нетиповий іспанець з місцевості на менш ніж 10 тисяч людей

Прийнято вважати, що люди в Іспанії товариські та відкриті. У багатьох частинах країни це кліше підтверджується. Однак я родом з Ондарроа – рибацького містечка на північному узбережжі. Там рідко хто ділиться своїми почуттями. Я теж завжди був таким, щоб там не траплялося – добре чи погане. Та навіть якщо мені це важко дається, хочу поділитися деякими моментами. Бо думаю, що настав нам час ближче познайомитися.

Футболісти завжди – в центрі уваги. Нас аналізують, хвалять і критикують. Ми добре відомі людям у тому сенсі, що за нами щотижня спостерігають і знають наші сильні та слабкі сторони. Однак такий вид знайомства дуже поверхневий. Насправді мені часто здається, що мало хто знає справді нас. Принаймні я так почуваюся. Коли мені було 16, я посварився з батьками. З дев'яти років я грав зі своїми трьома друзями дитинства за Атлетік Більбао. Ми разом ходили до школи в Ондарроа, а після обіду, 3-4 рази на тиждень, протягом 45 хвилин їхали на таксі, щоб потренуватися в Лесамі. Це село поблизу Більбао, де в Атлетіка є своя академія.

Тренер Луніна, який змінив усе, і перші рукавички по лікті

Але одного разу, коли мені було 16, все стало серйозніше. Я працював з тренером воротарів першої команди Луїсом Льопісом. Після тренування він підійшов до мене і сказав: "Завтра ти тренуєшся о 10:30". Дивився на нього очима найбільш розгубленого хлопця, якого тільки можна зустріти на світі. Запитав: "Що ти маєш на увазі? Я завжди тренуюсь у другій половині дня". Він відповів: "Звичайно, але ти завтра тренуєшся з нами". Я запитав: "З ким?" І він сказав: "З головною командою".

Цього літа згаданий Кепою Льопіс повернувся в Реал. Раніше саме він дуже рекомендував "вершковим" революцію на воротарській позиції. Луїс склав план на роки вперед, але Зідан ефективно гальмував зміни. Зрештою, французький наставник пішов, і замість його сина Люка, а також Касільї та Наваса в Мадрид підписали Куртуа як №1 та Луніна на роль наступника Тібо. Українця характеризував як "велику надію", але тільки з сезону 2021/22 отримав змогу працювати з дуетом кіперів, яких дуже хотів бачити в Реалі, – прим. "Футбол 24").

Я був такий радий, що не міг стримати цих почуттів у собі. Попрямував додому, щоб розповісти про це батькам. Думав, що вони будуть пишатися мною, певною мірою так і було. Маю на увазі, що це батьки купили мені в дитинстві першу пару рукавичок. Щоразу, коли ми проходили повз спортивний магазин біля нашого будинку, я говорив: "Хочу рукавички, хочу рукавиииички!" Врешті-решт, вони здалися. Пара, яку придбали, була занадто великою, але я вже закохався і в ту. Коли вони запропонували обміняти рукавички на меншу пару, я сказав: “Ні! Я хочу саме ці!"

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А потім пішов на тренування в рукавичках, які сягали ліктя. Коли я сказав батькам, що буду тренуватися з першою командою, вони занепокоїлися. Це дуже скромні та працьовиті люди – типові мешканці Ондарроа. Тож у них було одне важливе запитання до мене: "А що буде зі школою?" Я не міг повірити! Це була головна команда! Кому яке діло до школи? Але вони не могли зрозуміти, як я можу просто взяти і пропустити заняття.

Батьки вимагали пояснень, а він тренувався з Б'єлсою і чемпіонами світу

Після кількох тренувань із першою командою вони почали по-справжньому протестувати. “Дивись, так не можна. Тобі 16, ти повинен вчитися!" Зрештою, вони навіть з’явились на тренувальній базі, щоб вимагати пояснень у Луїса. Він запитав: "Хто ці люди?" Ха-ха-ха. Він прийняв їх і пояснив, що клуб розглядає мене як важливу частину свого майбутнього. Тоді, думаю, батьки зрозуміли. Ну, до якогось рівня...

Кілька місяців потому я приєднався до головної команди під час міжсезоння. Працював із генієм Марсело Б'єлсою й такими гравцями, як Хаві Мартінес і Фернандо Льоренте, які щойно виграли Чемпіонат світу. Спочатку це здавалося мені нереальним, але швидко збагнув: я тут не просто так, а клуб справді вірить у мене. Навесні 2013 року, коли мені було 18, я виграв Євро U-19 з Іспанією, отримав підвищення до Атлетіка Б і все ще тренувався з першою командою.

Оренда, яка остаточно сформувала і дала трамплін для рекордного трансферу

Протягом наступних кількох років все йшло добре, але потім з’явилася несподівана пропозиція. Понферрадіна – команда з іспанського Другого дивізіону – хотіла орендувати мене. Це були хороші новини, але прийняти пропозицію означало залишити Атлетік, який став моїм клубом і другою домівкою відтоді, як мені виповнилося всього 9 років. Я вагався. Не був переконаний у тому, що зможу поїхати з того місця, де почувався настільки комфортно і захищено.

Багато думав над цим і нарешті вирішив прийняти виклик. Виявилося, що це стало одним із найкращих рішень у моєму житті. Адже у Понферрадіні я довів собі та всім, хто довіряв мені: можу змагатися з найкращими, маю все необхідне для того, щоб закріпитися у футболі серед професіоналів. Через кілька років, влітку 2018 року, надійшла ще одна несподівана пропозиція: Челсі. Чесно кажучи, спочатку я над цим мало думав, оскільки мій контракт передбачав умову викупу за 80 мільйонів євро.

Атлетік навіть не збирався вести переговори. Вони ніколи не вели особливих перемовин щодо продажу таких великих гравців, як Хаві Мартінес, Фернандо Льоренте чи Андер Еррера. Звичайно, я був дуже радий інтересу такого клубу з історією та можливостями, як Челсі, але я не думав, що трансфер врешті-решт відбудеться. Через кілька днів мій агент сказав мені: Челсі запропонував величезну суму грошей, хоч і не повну вартість клаусули.

Подумав тоді: "Ого, мабуть, вони дуже хочуть мене". Коли лондонці запропонували сплатити всю суму відступних, потрібно було ухвалити важливе рішення. Я багато днів думав про це. Це була велика відповідальність, але також і великий комплімент. Зрештою, я дуже радий, що зараз можу повторити мою остаточну відповідь: "Давайте зробимо це". Найскладніші рішення – це ті, що змушують нас розвиватися. 8 серпня я підписав контракт. 11 серпня вже був у Хаддерсфілді, граючи свій перший матч за Челсі.

Перший сезон зіпсував гучний скандал

Усе сталося дуже швидко. Здавалося, що мене телепортували до нової реальності. Я знав своїх партнерів по команді лише за тим, що бачив на іспанському телебаченні. Що стосується моєї англійської, ну... вона не було чудовою. На щастя, клуб прийняв з відкритими обіймами. Мені пощастило, що було багато інших іспанців: Сеск Фабрегас, Альваро Мората, Педро, Маркос Алонсо, Сесар Аспілікуета, а також Матео Ковачіч, який у той же період приїхав з Реала і також розмовляє іспанською.

Мій перший сезон був гарним. Я швидко адаптувався до умов, які ставить Прем'єр-ліга –безсумнівно, найскладніша ліга для воротарів у світі. Ми повернулися до Ліги чемпіонів, виграли Лігу Європи, а я регулярно виступав за збірну Іспанії. Лише той момент у фіналі Кубка Ліги зіпсував мій перший сезон… Давайте розберемося у цьому раз і назавжди. Все це було великим непорозумінням. Манчестер Сіті домінував у додатковий час, а до пенальті залишалися лічені секунди. Після одного з моїх сейвів я відчув щось у нозі та попросив фізіотерапевта, аби той перевірив, чи нема там чогось серйозного.

Однак найбільше я прагнув, аби ми всі змогли перевести подих. Раптом я побачив тренера Мауріціо Саррі, який відправляв Віллі Кабальеро на розминку. Він подумав, що я більше не можу грати. Моїм наміром, правильним чи неправильним, було лишень вбити трохи часу, і в такий спосіб допомогти команді. У мене не було жодної серйозної проблеми, яка б заважала мені грати. Я намагався сигналізувати, що зі мною все добре, що не травмувався. Однак ми грали на Вемблі, де зібралося понад 80 тисяч людей, тому, очевидно, Саррі мене не зрозумів.

Коли технічний суддя підняв таблицю, звичайно, я повинен був зійти з поля. І мені шкода, що цього не зробив. Я помилився і перепрошую всіх причетних: Мауріціо Саррі, якого, на мою думку, я публічно підставив; Віллі, товариша по команді і великого професіонала; всіх моїх одноклубників і вболівальників Челсі, яким довелося витримати весь цей галас, який піднявся під час гри та після неї.

Усередині клубу це не було великою проблемою. Я поспілкувався з тренером про те, як ми бачимо цю ситуацію, і нарешті з'ясували наші стосунки вголос. Потім мене усунули зі стартового складу на один матч. Та через тиждень я повернувся. Пам’ятаю чудову гру проти Фулхема, і це було те, що треба. Кілька місяців потому ми вибили Айнтрахт Франкфурт із півфіналу Ліги Європи, а я парирував два пенальті в серії 11-метрових. Зі середини все знову налагодилося. Але за межами клубу це вийшло з-під контролю.

Став небажаним героєм обкладинок, і далі все посипалося

Коли я взяв слухавку в роздягальні після фіналу Кубка Ліги, то зрозумів, що опинився на перших шпальтах газет усього світу. Наступні три-чотири дні це не припинялося і тільки пригнічувало. Тож зрозуміло, що більшість людей, які бачили ці фотографії, вважали, буцімто я не поважаю Мауріціо. Відчував, що мене неправильно зрозуміли, бо ніколи не мав наміру проявити зневагу до тренера. Я просто намагався сказати йому, що все гаразд. Намагався пояснити це пресі, але не зміг. На щастя, зараз це лише анекдот з минулого.

У нас з Мауріціо все ще фантастичні стосунки. І наступного разу в подібній ситуації я знатиму, що робити. Однак це приклад того, що не все є таким, як здається ззовні. Наступний сезон був важким для всіх, і я не став винятком. Поступово втратив упевненість, припустився кількох помилок. Звичайно, я розумів критику. Ми граємо під тиском, і боротьба з негативними оцінками є частиною роботи. Але іноді це заходить задалеко.

Можна сказати: так, гравець помилився. Однак коли ви тягнетеся до телефону, щоб просто скривдити когось або написати брехню, яка не має нічого спільного з футболом, ви переходите межу. Повинна бути межа, ви не згодні? Коли ваша родина та друзі читають жахливі речі, які говорять про вас, це впливає на них. А отже, побічно впливає і на вас. Зрештою, ми просто люди, які намагаються виконувати свою роботу якнайкраще.

Кепа готовий до нового підйому, але розуміє, що зараз все інакше

Станом на сьогодні я справді добре почуваюсь в Челсі – як фізично, так і психологічно. Я щасливий і вірю, що став кращим воротарем, ніж був два роки тому. Звичайно, хотілося б більше грати. Я б збрехав, якби сказав, що повністю задоволений своєю ситуацією, але також поважаю рішення тренера. Усвідомлюю, що є й інші гравці, які добре впоралися з цією роботою. Команда теж діє чудово. Урешті-решт, саме це має найбільше значення. Якби ми не поставили команду на перше місце, не змогли б виграти цей фінал проти Сіті.

Я завжди намагаюся допомогти колективу в будь-якій ролі, яку мені відводять. З раннього дитинства батько прищепив мені одну думку: коли робиш те, що тобі подобається, наполеглива праця – це не тільки найкращий спосіб досягти власної мети, а й сатисфакція для самого себе. Я багато думав над цим протягом останніх кількох тижнів. І щоразу, коли я потрапляв у скрутну ситуацію, рішення було завжди одним і тим же: зосередитися на своїй роботі. Є гравці, яким не подобаються тренування, а я їх люблю. Це те, що тренери цінують, і це змушує тебе добре почуватися.

Навіть якщо я не отримаю більше ні хвилини на полі, хороше тренування завжди покращить моє самопочуття. Від цього я відчуваю спокій. Починаю цей новий сезон сповнений ентузіазму і готовий продовжувати робити те, що мені найбільше подобається. Переконаний – якщо я наполегливо працюватиму на кожному тренуванні та будь-якими способами підтримуватиму команду, результати не забаряться. Так це працює завжди.

Ніхто не знає, що буде в майбутньому, але сьогодні я дуже щасливий у Лондоні та сподіваюся, що зможу відсвяткувати здобуття ще багатьох титулів зі своєю командою (а нею залишається Челсі) у найближчі роки. Передусім я сподіваюся, що люди пізнають мене – насправді пізнають мене – як хлопця, який зробив усе, що було в його силах, щоб допомогти своїм партнерам по команді. Бо для цього я тут.

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