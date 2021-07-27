Головний тренер Дербі Каунті Вейн Руні знову привернув до себе увагу медіа несподіваною ситуацією.

35-річний фахівець завдав травми на тренуванні Джейсону Найту – провідному виконавцю команди, інформує The Mirror.

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В одному з епізодів Вейн пішов у грубий підкат проти хавбека. Через пошкодження гравець вибув на термін до 12 тижнів. Зазначається, що Руні регулярно бере участь у тренуваннях зі своїми підопічними через дефіцит футболістів у команді.

До слова, травмований Джейсон Найт у минулому сезоні провів 43 матчі у Чемпіоншипі, допомігши Дербі Каунті не понизитись у класі.

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